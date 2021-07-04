Змеиногорск: ГИБДД рассмотрит увеличение максимальной скорости до 150 километров в час
1 Июля 2021 ГИБДД рассмотрит увеличение максимальной скорости до 150 километров в час
️ГИБДД рассматривает увеличение до 150 километров в час максимально допустимой скорости на некоторых дорогах в России. Об этом со ссылкой на заявление главы Госавтоинспекции Михаила Черникова сообщает ТАСС.
Речь идет о тех участках дорог, где это безопасно, уточнил он.
Ранее Михаил Черников объяснил, что ГИБДД осуществляют скрытый контроль водителей для того, чтобы выявить «мажоров» и «неадекватов» на дороге, которые ведут себя агрессивно и играют в «шашечки». По его словам, нарушители при виде патрульной машины начинают резко ехать более спокойно.
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