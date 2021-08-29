Змеиногорск: Гендиректор ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии осенью

26 Августа 2021 Гендиректор ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии осенью Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны готовиться к новой пандемии осенью. Об этом он сообщил на брифинге в Женеве.

Он напомнил, что в сентябре стартует сессия Генеральной Ассамблеи ООН, в октябре состоится саммит G20, а в ноябре проведут специальную сессию ВОЗ. А потому следующие три месяца «станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на неё», заявил он.

Гендиректор организации подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в мире стабилизировалась. Однако заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне.

Тедрос Аданом Гебрейесус уже не впервые призывает мир готовиться к новым пандемиям. В конце июня он заявил, что страны должны выучить уроки, которые преподаёт нынешняя пандемия, и «сделать всё возможное для подготовки к новым эпидемиям и пандемиям для их предотвращения, выявления и быстрого на них реагирования». В конце мая Гебрейесус также выразил мнение, что человечество рано или поздно столкнётся с новой пандемией, которая окажется гораздо опаснее нынешней.

https://www.amic.ru/news/488423/

Змеиногорский вестник