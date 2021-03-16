Змеиногорск: Где работает снегоочистительная техника в Змеиногорске 12 марта?

12 Марта 2021 Где работает снегоочистительная техника в Змеиногорске 12 марта? Сегодня на дорогах города работали 4 единицы снегоочистительной техники. Что было сделано и где продолжаются работы?

Наконец-то пробили улицу Партизанская, Такая же работа проведена на улицах Молодежная, Шестакова. На улицах Фролова, Ползунова, Мельничная расчищены подъезды к предстоящим праздникам: Масленицы и «Лыжне России».

Сейчас идет работа на улице Советская. Кроме этого грейдер прошел по улицам Комсомольская и в переулке микрорайона «Янтарный».

Работала техника и на тротуарах, исправляя допущенные ошибки.

В рамках противопаводковых мероприятий в Змеиногорске начали расчищать мосты. Сейчас начнутся работы по расчистке дороги верхней части улицы Волкова.

Змеиногорский вестник