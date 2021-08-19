ГОРНЯК22 19.08.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Газ в баллонах подешевеет в Алтайском крае

Горняк22
5 часов Ago

16 Августа 2021 Газ в баллонах подешевеет в Алтайском крае Региональное управление по государственному регулированию цен и тарифов утвердило розничные цены  на сжиженное топливо в баллонах с доставкой  потребителю.  

В  конце прошлого года в крае резко подорожали газовые  баллоны. Причем почти половину стоимости составляла доставка. Цены на само топливо регулировались,а размер платы за подвоз с января прошлого года поставщик формирует самостоятельно. В  апреле федеральное законодательство поменялось,  и вновь было введено  государственное регулирование на газ в баллонах с  доставкой.  Краевое тарифное ведомство рассчитало стоимость: 48 рублей 67 копеек за килограмм или 438 рублей 03 копейки за 9-ти килограммовый баллон.  В связи с введением государственного регулирования и установления новых тарифов   снижение цены составило  от 12 % до 19 %.  По факту необоснованного завышения стоимости  доставки также  ведется расследование антимонопольного дела. Разбирательство будет завершено  в ближайшее время.

ВЕСТИ 22

Змеиногорский вестник

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