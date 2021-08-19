Змеиногорск: Газ в баллонах подешевеет в Алтайском крае

16 Августа 2021 Газ в баллонах подешевеет в Алтайском крае Региональное управление по государственному регулированию цен и тарифов утвердило розничные цены на сжиженное топливо в баллонах с доставкой потребителю.

В конце прошлого года в крае резко подорожали газовые баллоны. Причем почти половину стоимости составляла доставка. Цены на само топливо регулировались,а размер платы за подвоз с января прошлого года поставщик формирует самостоятельно. В апреле федеральное законодательство поменялось, и вновь было введено государственное регулирование на газ в баллонах с доставкой. Краевое тарифное ведомство рассчитало стоимость: 48 рублей 67 копеек за килограмм или 438 рублей 03 копейки за 9-ти килограммовый баллон. В связи с введением государственного регулирования и установления новых тарифов снижение цены составило от 12 % до 19 %. По факту необоснованного завышения стоимости доставки также ведется расследование антимонопольного дела. Разбирательство будет завершено в ближайшее время.

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Змеиногорский вестник