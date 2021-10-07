Змеиногорск: Facebook восстановил работу после масштабного шестичасового сбоя

5 Октября 2021 Facebook восстановил работу после масштабного шестичасового сбоя

Facebook объявил в Twitter о восстановлении работы после масштабного сбоя. Спустя шесть часов социальная сеть и сопутствующие сервисы вновь стали доступны для пользователей.

О росте трафика и возобновлении доступа в Facebook и Instagram также начали сообщать пользователи и сервис сетевого обзора Kentik, хотя WhatsApp по-прежнему оставался по-прежнему недоступен.

Огромному сообществу людей и компаний по всему миру, которые зависят от нас: мы сожалеем. Мы напряженно работали над восстановлением доступа к нашим приложениям и службам и рады сообщить, что они снова возвращаются в онлайн. Спасибо, что терпите нас

Телеканал CNBC назвал ситуацию уникальной. Журналисты уточнили, что сбой стал «самым продолжительным отключением для Facebook с 2008 года». Тогда социальная сеть была недоступна для 80 миллионов юзеров около суток.

С чего все началось Что известно о его причинах?

Около 18:30 по московскому времени тысячи пользователей по всему миру пожаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Вслед за этим масштабным сбоем пользователи сообщили о проблемах в работе Twitter, Google и Amazon.

Портал Downdetector отмечал, что наблюдались проблемы в работе социальной сети Snapchat. Позже трудности коснулись YouTube и Viber. Кроме того, пользователи пожаловались на функции «ВКонтакте».

Также не работало приложение знакомств Tinder, сбои последовали в Netflix и Zoom, юзеры также пожаловались на неполадки в работе одного из крупнейших в США кредитных учреждений Bank of America. Пользователи мессенджера Telegram испытывали неудобства с загрузкой из-за притока пользователей.

На сбои пожаловались клиенты крупнейших мобильных операторов США AT&T, Verizone и T-Mobile. Проблемы наблюдались в США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах, также в России и других странах.

В свою очередь, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» заявили РИА Новости, что не фиксируют сбоев, все сервисы работали нормально, несмотря на рост активности пользователей.

Причины произошедшего

Сотрудники Facebook не могли попасть в здание компании, чтобы оценить масштаб проблем, поскольку бейджи не открывали замки на дверях. Об этом рассказала корреспондент New York Times Шира Френкель в Twitter.

New York Times исключила версию кибератаки, поскольку приложения работают на основе различных технологий, и одна атака не могла повлиять одновременно на все системы.

Эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров в беседе с РИА Новости назвал причиной сбоя неисправность, связанная с DNS (Domain Name System).

Бывший журналист газеты Washington Post Брайан Кребс сообщил в Twitter, что DNS-записи о сайтах Facebook.com или Instagram.com исчезли из глобальных таблиц маршрутизации. По его словам, причиной тому могли стать внутренние системные изменения или нежелательные обновления. Основатель и гендиректор сети дата-центров Oxygen Павел Кулаков объяснил, как это происходит.

Есть некий сбой в серверах, в том числе в DNS-серверах, которые отвечают за преобразование из имени fb.com в IP-адрес, по которому программы соединяются. Это как если бы в адресной книге пропали записи: достучаться можно, только если вы помните, кому по какому номеру звонить

Технический директор Facebook Майк Шрепфер Twitter в назвал сетевые проблемы причиной сбоев в работе соцсети. Он принес искренние извинения пользователям.

Глава Facebook Марк Цукерберг также извинился за сбой и заявил, что Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать.

Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger возвращаются в онлайн-режиме. Извините за срыв сегодня. Я знаю, насколько вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с людьми, которые вам дороги.

Последствия сбоя

Самый масштабный и продолжительный сбой с 2008 года лишил Цукурберга почти семи миллионов долларов, он опустился на шестое место в списке богатейших людей мира, а акции компании Facebook просели на пять процентов.

Эксперты проекта по мониторингу интернета и кибербезопасности NetBlocks оценили потери от сбоев в работе Facebook, Instagram и WhatsApp в 160 миллионов долларов.

160

миллионов долларов

оценивается сбой в работе Facebook и других соцсетей

Также сбой в социальных сетях спровоцировал всплеск мошенничества. Отмечается, что в Telegram-каналах уже появилась информация о том, что в обвале виноват Роскомнадзор (РКН). Эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров пояснил, что сведения не соответствуют действительности. Злоумышленники начали предлагать поддельные VPN-системы и прокси-серверы, которые якобы позволят пользователям войти в социальную сеть и связанные сервисы.

Реакция

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден написал в Twitter, что мир становится здоровым в отсутствии социальных сетей.

Facebook и Instagram таинственным образом отключаются, и на один прекрасный день мир становится более здоровым местом

Схожего мнения придерживается психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс. Он отметил в беседе с РИА Новости, что такие сбои могут помочь людям осознать зависимость от интернета. По мнению эксперта, в такие моменты люли, склонные к гиперопеке, могут ощутить тревожность, будучи не в состоянии контактировать с родственниками, зависимые от просмотра лент социальных сетей ощутят чувство пустоты, а осознание — это уже шаг к решению проблемы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале сбои в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram и WhatsApp, назвала проблемы в функционировании социальных сетей «жестью». По ее словам, сбои в работе сервисов заставляют оценить необходимость внедрения собственных интернет-платформ.

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Змеиногорский вестник