Змеиногорск: Этот ответ Минстроя мы получили из ЦУРа

28 Октября 2021 Этот ответ Минстроя мы получили из ЦУРа В рамках государственной программы Алтайского края «Обеспечение жителей Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» в г. Змеиногорске в 2021 году осуществлена установка модульной котельной мощностью 0,8 МВт стоимостью 7,8 млн. руб.

В период с 26.09.2021 по 28.09.2021 производились пробные пуско-наладочные работы, осуществлялась регулировка и наладка системы теплоснабжения в соответствии с техническими регламентами. В данный период времени могли иметь место нарушения теплового режима, которые связаны с проведением указанных работ.

По результатам проведения комплекса работ специализированной организацией выдано заключение о необходимости использования на модульной котельной твердого топлива с фракцией 5 – 20 мм. В то время как, при проведении пробных пусков использовался рядовой уголь

(фракция 0-300 мм), который закупается и используется на всех котельных района.

На сегодняшний день администрацией района прорабатывается вопрос закупки рекомендуемого топлива. Теплоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме от котельной №5.

Змеиногорский вестник