ГОРНЯК22

Алтайский край

Змеиногорск: Это вкусно: шоколадный блинный торт с вишнёвым соусом

Мар 17, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

13 Марта 2021 Это вкусно: шоколадный блинный торт с вишнёвым соусом Это невероятно красиво, празднично, вкусно, а главное – просто! Всего лишь следуйте рецептуре.

Масленичная неделя в самом разгаре. И выходные – то самое время, когда наконец-то можно встретиться с близкими и с друзьями. И, конечно, хочется чего-нибудь особенного. Пожалуйста! Специально для вас наш фудблогер Sofi раскрывает секреты своего шедеврального шоколадного блинного торта с вишнёвым соусом. Вы еще здесь? Скорей бежим готовить. Тем более что это изумительно просто, безумно красиво и великолепно вкусно.

Шоколадный блинный торт с вишнёвым соусом
Что потребуется?

 Блинное тесто:
430 г кефира (жирность значения не имеет)
3 куриных яйца
150 г кипятка
250 г муки
20 г хорошего какао
1/3 ч. л. соды
2 ст. л. растительного масла
1,5 ст. л. сахара и щепотка соли

 Крем:
250 г творога (здесь чем жирнее творог, тем нежнее текстура и вкуснее крем)
250 г творожного сыра
100 г сметаны
2 ст. л. сахарной пудры
ванильный сахар

 Вишнёвый соус:
300 г замороженной вишни без косточек
2 ст. л. сахара
80 мл воды (40 мл в начале и 40 мл развести с крахмалом)
10 г кукурузного крахмала

 Как готовить?
1. Для блинов венчиком смешайте яйца, сахар и кефир, а затем просейте отдельно муку с какао и солью. Соедините яичную и мучную смесь и влейте туда кипяток, перемешанный с содой и маслом. Дайте тесту постоять минут 15 и можно жарить блины. На раскалённой сковороде обжариваем блины с двух сторон по минутке. Они получаются невероятно нежными.

2. Для крема просто взбейте все ингредиенты до однородности при помощи погружного блендера.

3. Блины смажьте поочерёдно кремом и отправьте тортик в холодильник (минимум на 1 час).

4. Готовим соус. В сотейник выложите предварительно размороженную вишню, сахар и половину воды (40 мл). Доведите до кипения, убавьте и тонкой струйкой введите разведённый в оставшейся воде (40 мл) крахмал. На медленном огне доведите смесь до загустения. Соусом полейте настоявшийся торт и подавайте на стол незамедлительно!

Приятного аппетита!
https://www.amic.ru/news/478870/

Змеиногорский вестник

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