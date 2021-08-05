Змеиногорск: Это интересно: Валерий Анатольевич Бурков — человек-легенда

2 Августа 2021 Это интересно: Валерий Анатольевич Бурков — человек-легенда Познакомьтесь с человеком-легендой! Этот материал сегодня выставила в Фейсбуке коллега -журналист из Москвы Элина Козельская Горячева. Почитайте, это просто потрясающий человек — Валерий Анатольевич Бурков, Герой Советского Союза, монах Киприан.

— 17 января состоялась долгожданная встреча личного состава Мигаловского гарнизона с легендарной личностью — отцом Киприаном, в миру Валерий Бурков.

Давно мы просили его об этой встрече, но сегодня отец Киприан очень востребован и свободного времени у него практически нет. Его жизнь сейчас – сплошное миссионерство. Ещё буквально полгода назад он нёс монашескую службу в православном мужском монастыре города Кара-Балта в Кыргызстане. И ввиду личной своей притягательности, он сумел обратить в свою веру за год более десятка кыргызов. Что не могли не заметить в Москве. Поэтому сейчас он становится своеобразным ориентиром практически для всех ищущих себя людей.

Понятно, что в стране где нет общей цели, у её людей нет и ориентиров своего существования. Такие люди как отец Киприан – это просто глоток свежего воздуха в нашем бездуховном мире. В мире, погрязшем в деньгах и личной наживе. В мире, где люди всё дальше и дальше отдаляются друг от друга. В мире где правит закон ЧЧВ – человек человеку волк.

В этом плане отец Киприан безусловный авторитет. Ему есть что рассказать, ему есть что донести людям, опираясь на свой большой жизненный опыт.

Коротко выдержки из его биографии. Валерий Анатольевич Бурков родился 26 апреля 1957 года в Шадринске Курганской области.

В Советской Армии с 1974 года. После окончания в 1978 году Челябинского ВВАУШ, штурман-оператор дальней авиации. Служил штурманом-оператором на Дальнем Востоке, летал на ракетоносцах Ту-16.

В 1981 году готовился к переводу в ДРА (Афганистан), но во время прохождения медкомиссии был списан с лётной работы по состоянию здоровья (туберкулёз лёгких).

Полковник Анатолий Бурков – отец (нач. оперативно-разведывательного, отдела 40 армии), в 1982 году находился на борту вертолёта Ми-8, попавшего под обстрел крупнокалиберного пулемёта, экипаж погиб.

С января 1984 года Валерий Бурков участвовал в боевых действиях в Афганистане в качестве передового авианаводчика, на территории провинции Кандагар, корректировал удары авиации по позициям противника.

В апреле 1984 года в ходе боевой операции был тяжело ранен (подорвался на мине-растяжке), потерял обе ноги.

Несмотря на ранение, вернулся в строй.

В 1988 году Бурков окончил Военно-воздушную академию имени Гагарина, продолжил службу в Главно Штабе ВВС.

Во время августовских событий 1991 года находился в «Белом доме».

Указом Президента СССР М.Горбачёва от 17.10.1991 года полковнику Буркову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

С августа 1992 года советник Президента РФ по вопросам социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В 1994 — 1998 годах — слушатель Военной академии Генерального штаба.

В 2003 году возглавлял избирательный список партии «Русь».

В 2004 году победил на выборах в Курганскую областную думу.

Входил в избирательный список Государственной думы 2007 года.

Валерий Бурков известен как автор-исполнитель песен, посвящённых событиям афганской войны и воинам-интернационалистам.

В июне 2016 году Валерий Бурков принял монашество с именем Киприан.

Получил педагогическое образование в Свято-Тихоновском университете; психологическое — в РПУ; и на миссионерском факультете.

Встреча с отцом Киприаном прошла в Мигаловском Доме офицеров. На встрече присутствовали и ученики кадетских классов СШ № 4 и 19. Два часа воспоминаний и наставлений пролетели незаметно для всех.

Под занавес встречи отец Киприан исполнил три своих любимых песни. И надо отдать должное его высокому исполнительскому мастерству. Все присутствующие остались очень довольны. Но если учесть, что это уже второй день «гастролей» отца Киприана в Твери, ему можно только посочувствовать.

Не могли мы не пригласить гостя в наш музей полка. Но, видимо, это было не совсем приятно, ворошить афганские фотографии для отца Киприана. Жаль, хотели сделать приятное. А возможно он просто устал. На всех его просто не хватает физически.

Это лишний раз доказывает, что на сегодня у нас в стране осталось очень мало людей достойных восхищения в моральном и духовном плане. Людей, которые могут быть ориентиром для подрастающего поколения. И это самая большая беда нашего общества на сегодня.

https://tvernews.ru/blog/21349/254505/?fbclid=IwAR1VJdeOyIr_oZF7-vvfUV4ZRx_8UZmzjzJQ2sWzGKzRavDQULw7…

Змеиногорский вестник