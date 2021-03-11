ГОРНЯК22

Алтайский край

Змеиногорск: Эти работы были сделаны сегодня на плотинских улицах

Мар 11, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

7 Марта 2021 Эти работы были сделаны сегодня на плотинских улицах Эти фото предоставили нам сотрудники ИП Приходько.
Чтобы попасть на плотинские улицы снегоочистительная техника работала с «двух сторон»: со стороны центра города и со стороны улицы Ползунова. Из центра — техника дошла до магазина продуктов, со второй стороны — до начала улицы Нахимова. То есть сама улица Нахимова — это предстоящий «фронт» работ.

  • ГОРНЯК22 11.03.2021

Змеиногорский вестник

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