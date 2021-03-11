Змеиногорск: Эти работы были сделаны сегодня на плотинских улицах

7 Марта 2021 Эти работы были сделаны сегодня на плотинских улицах Эти фото предоставили нам сотрудники ИП Приходько.

Чтобы попасть на плотинские улицы снегоочистительная техника работала с «двух сторон»: со стороны центра города и со стороны улицы Ползунова. Из центра — техника дошла до магазина продуктов, со второй стороны — до начала улицы Нахимова. То есть сама улица Нахимова — это предстоящий «фронт» работ.

Змеиногорский вестник