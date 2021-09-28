Змеиногорск: Эта арка украсит парк в городе Змеиногорске

24 Сентября 2021 Эта арка украсит парк в городе Змеиногорске Вот такую красивую арку сегодня, 24 сентября, монтируют во входной зоне в городской парк со стороны спорткомплекса «Рудный».

Источник финансирования объекта – программа «Комфортная городская среда». Арка была изготовлена тогда, когда монтировали стелу для бульвара Гагарина. И вот сейчас она украсила наш парк.

Количество и качество новых объектов, в том числе, и в парке – достойны уважения. Но, неужели за все лето у городской власти не нашлось сил, средств ликвидировать кучи мусора в этом месте отдыха горожан. Речь идет о противоположной стороне парковой зоны, берегах пруда, выходящих на центральную улицу Змеиногорска?

Змеиногорский вестник