Змеиногорск: Естественная убыль населения в Алтайском крае ускорилась в полтора раза

12 Августа 2021 Естественная убыль населения в Алтайском крае ускорилась в полтора раза

Алтайкрайстат опубликовал данные о естественном движении населения в первом полугодии 2021 года. По подсчётам ведомства, за шесть месяцев население региона уменьшилось на 10 тысяч человек, что в 1,5 раза больше, чем в январе-июле 2020 года. Причиной стала растущая смертность в регионе.

Согласно отчёту, в январе-июне 2021 года в крае родилось 9283 ребёнка, что на 390 меньше, чем в 2020 году. На этом фоне сильно выросло количество смертей – 18 850 летальных случаев за первое полугодие 2021 года против 15 693 в 2020-м. Естественная убыль составила 9567 человек, тогда как годом ранее она составляла 6020 человек.

Также за это время в Алтайском крае выросло число бракосочетаний и разводов. Так, за первое полугодие 2021 года в регионе заключили 5129 браков (на 1224 больше чем за этот же период 2020 года). Разводов зарегистрировали 4847 – на 772 больше чем годом ранее.

Амител

Змеиногорский вестник