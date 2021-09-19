Змеиногорск: Если в кране нет воды…

15 Сентября 2021 Если в кране нет воды… То виноваты в этом многочисленные утечки в городском водопроводе. Жители Змеиногорска часто жалуются на отсутствие, либо плохой напор воды в городском водопроводе. А где то, например, на улице 40 лет Октября, в районе дома №13 питьевая вода буквально бьет ключом из под земли. причем по словам жителей это происходит далеко не первый год. Утечка идет из колодца, протекают вентиля. Жители неоднократно обращались в различные инстанции, справедливо апеллируя к тому, что это большие потери как в финансах (для коммунальщиков), так и для потребителей. Но вопрос остается так и не решенным и когда в следующий раз ответственные лица будут говорить о том, что в летний период у людей нет воды по причине большого разбора, то может стоить обратить внимание на такие ситуации как на 40 лет Октября? А это, уверены, далеко не единичный подобный случай в нашем городе.

Змеиногорский вестник