ГОРНЯК22 04.07.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Если в доме нет воды… Значит, живете вы в Змеиногорске!

Горняк22
18 часов Ago

30 Июня 2021 Если в доме нет воды… Значит, живете вы в Змеиногорске! Жильцы многоквартирных домов в Змеиногорске, сейчас были неприятно удивлены: вода в кранах исчезла!
Мы выяснили, что на водозаборе вновь идут работы. Мы все, разумеется, можем относится с пониманием к таким работам, которые производятся на благо населения. Но… водоснабжающая организация по-прежнему не желает предупреждать жителей о работах, и не предоставляет змеиногорцам альтернативную доставку воды. Интересно, долго ли так будет продолжатся?!

Поскриптум: воду обещают включить через два часа… Но еще и баки наполнять надо…

Змеиногорский вестник

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