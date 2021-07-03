Змеиногорск: Если в доме нет воды… Значит, живете вы в Змеиногорске!

30 Июня 2021 Если в доме нет воды… Значит, живете вы в Змеиногорске! Жильцы многоквартирных домов в Змеиногорске, сейчас были неприятно удивлены: вода в кранах исчезла!

Мы выяснили, что на водозаборе вновь идут работы. Мы все, разумеется, можем относится с пониманием к таким работам, которые производятся на благо населения. Но… водоснабжающая организация по-прежнему не желает предупреждать жителей о работах, и не предоставляет змеиногорцам альтернативную доставку воды. Интересно, долго ли так будет продолжатся?!

Поскриптум: воду обещают включить через два часа… Но еще и баки наполнять надо…

Змеиногорский вестник