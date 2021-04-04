Змеиногорск: Если чиновники говорят с вами грубо, что делать?

1 Апреля 2021 Если чиновники говорят с вами грубо, что делать? В нашей почте в соц.сетях сейчас много жалоб на расчистку улиц города. В соответствии, с законом и правилами мы прежде всего рекомендуем обратится гражданам в администрацию города и публикуем телефоны для связи.

Сегодня нам написала вот такое сообщение жительница улицы Семипалатинская:

— Позвонила по номеру 2-13-71 мне очень грубо ответил мужчина,сказал что это не улица а аппендицит, живут 3 калеки,нет даже машин,и чистить там незачем.Один ветер и нет Семипалатинской. Я в ужасе,как общаются,мы что 5 домов не люди??? Попросила представится,сказав что буду обращаться дальше,он ответил, жалуетесь куда хотите мне все равно.Спросил мои данные и бросил трубку.Это вообще как понимать???

Как же поступить в таком случае? Вот что говорит закон

В наш век современных технологий, пожалуй, нет человека, у которого бы не было мобильного телефона и соответственно диктофона. Разберем, когда аудиозапись разговора является необходимостью, а когда внедрение в частную жизнь

Статьей 23 основного российского закона Конституцией РФ гарантировано, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

А Уголовным кодексом РФ ст. 137 предусмотрена уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни. Наказание достаточно серьезное.

Согласно ст. 24 Конституции РФ сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.

Однако, случаются ситуации, когда единственным способом доказать то или иное обстоятельство возможно только путем аудиозаписи разговора, выполненной, в том числе, без ведома собеседника.

Верховный суд РФ определением от 6 декабря 2016 года по делу № 35-КГ16-18 разрешил использовать в качестве доказательства аудиозапись, сделанную без согласия участника разговора. При этом ВС РФ указал, что представление аудиозаписи в качестве доказательства возможно, только при условии, что содержащаяся в ней информация относится к деловым отношениям, а не к частной жизни.

Так путем аудиозаписи в судебном порядке возможно подтвердить следующие факты: факт наличия/отсутствия долга; угрозы физической расправой, убийства; факт вымогательства; факт оскорблений и т.п.

Таким образом можно сделать следующие выводы:

сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия допускается только в целях установления обстоятельств, в рамках деловых взаимоотношений;

в случае сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия возможно привлечение к уголовной ответственности

Следовательно, при намерении произвести аудиозапись беседы, затрагивающей темы частного характера, необходимо поставить об этом в известность собеседника, т.е. предупредить его. Данное предупреждение должно присутствовать в произведенной записи разговора.

Следует отметить, что после предупреждения и отсутствия выраженного словесного согласия собеседника, запись разговора производится без ограничений. Почему спросите вы? Ответ прост: ваш собеседник предупрежден о производстве аудиофиксации разговора и в этом случае, либо беседа не состоится, т.к. собеседник откажется беседовать с вами, либо беседа продолжится, но уже с молчаливого согласия собеседника, потому как он зная, что ведется запись разговора продолжает беседу.

Это речь о частных лицах.

Что же касается аудиозаписи беседы с должностными лицами государственных и муниципальных органов, то в данном случае предупреждение о намерении вести аудиозапись не требуется.

Опять же, почему?

Во-первых, на сегодняшний день не существует закона, запрещающего вести аудио или видео запись разговора с должностным лицом или чиновником. Наоборот с глобализацией Интернета и развитием всякого рода онлайн аудио/видео сервисов большинство государственных и муниципальных учреждений таким образом устанавливают обратную связь с гражданами, что предполагает ведение с помощью технических средств аудио и видеофиксации переговоров.

Во-вторых, становясь должностным лицом, это лицо становится публичным и должно быть готово к тому что любое его действие (бездействие), слова или речи будут под пристальным вниманием граждан, которые вправе фиксировать встречи с такими лицами как на диктофон, так и на видеокамеру без ограничений.

В-третьих, должностное лицо — это не частное лицо. Вряд ли вы будете беседовать с чиновником или инспектором ГИБДД о его личной жизни. Имеется принципиальная разница между частной жизнью человека и публичностью должностного лица. Все заявления, обращения, претензии к государственным или муниципальным служащим как правило связаны с осуществлением последними своих полномочий, поэтому могут быть записаны, в том числе и скрытно, поскольку не содержат сведений о частной жизни собеседника – должностного лица.

Так что, дорогие земляки, дабы подтвердить Ваши слова о грубостях должностного лица — ЗАПИСЫВАЙТЕ ВСЕ ТО, ЧТО ОН (ОНА) — отвечает вам. А потом, мы опубликуем эту аудиозапись в сетях, пусть все послушают разговор.

Змеиногорский вестник