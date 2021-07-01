ГОРНЯК22 02.07.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Еще четыре ковидных госпиталя экстренно развернули в Алтайском крае

Горняк22
18 часов Ago

29 Июня 2021 Еще четыре ковидных госпиталя экстренно развернули в Алтайском крае

Еще четыре ковидных госпиталя экстренно развернули в населенных пунктах Алтайского края. Всего за выходные в регионе создали 750 дополнительных мест для пациентов с коронавирусом.

Как сообщает «Вести-Алтай», на 28 июня в регионе развернуто 2897 коек для больных COVID-19. В частности, дополнительные 300 мест развернули в Краевом госпитале ветеранов войн в Барнауле – сейчас его полностью перепрофилировали под прием больных с коронавирусом. Еще 240 мест открылись в горбольнице № 3 Бийска, еще 120 мест в горбольнице № 3 Рубцовска. Кроме того, инфекционный госпиталь на 90 мест заработал в Благовещенской ЦРБ.

В свою очередь, в Минздраве Алтайского края заявили, что пандемия сейчас находится на «ручном режиме управления». Власти отрабатывают текущий подъем также, как отработали «пики октября-декабря», отметила начальник отдела организации медпомощи взрослому населению Жанна Вахлова.

Напомним, что заболеваемость в Алтайском крае продолжает расти. На 28 июня в регионе подтвердили 166 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших сейчас составляет 53 881.

Амител

Змеиногорский вестник

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