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Алтайский край

Змеиногорск: ЕС намерен начать переговоры с производителем вакцины «Спутник V»

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

16 Марта 2021 ЕС намерен начать переговоры с производителем вакцины "Спутник V"

Евросоюз собирается начать переговоры по закупке вакцины «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания Reuters, чиновник из ЕС, который ведёт переговоры от имени сообщества, рассказал о намерениях закупать препарат для проведения вакцинации. По его словам, для начала переговоров необходимо получение запроса из четырёх стран.

Отмечается, что Венгрия и Словакия уже получили партии препарата, Чехия заинтересована в его приобретении, а Италия может стать первой европейской страной, где начнётся производство российской вакцины. 

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России уже более 7 млн человек поставили вакцину от коронавируса «Спутник V».

Амител

Змеиногорский вестник

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