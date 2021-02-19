Змеиногорск: Эпидемиолог рассказала, как жители Алтайского края переносят прививку от COVID • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

16 Февраля 2021 Эпидемиолог рассказала, как жители Алтайского края переносят прививку от COVID По словам эксперта, самое тяжёлое осложнение, которое может развиться во время вакцинации — это анафилактический шок, серьёзная аллергическая реакция.

В Алтайском крае с момента начала прививочной кампании против коронавируса, не зарегистрировали осложнений от вакцины. Об этом главный внештатный врач-эпидемиолог регионального Минздрава Ирина Переладова рассказала в эфире канала «Вести-Алтай».

«На сегодня в крае у нас не зарегистрировано никаких осложнений, никаких поствакцинальных реакций, никаких исходов, которые повлияли бы на состояние здоровья с ухудшением, – у нас такой информации нет», – сообщила эксперт.

Она отметила, что все, кто уже закончили вакцинацию или проходят процедуру, переносят прививку «совершенно спокойно».

В Минздраве также сообщили, что сейчас только две больницы края ещё не приступили к вакцинации – Шелаболихинская и Староалейская районные больницы. Причины, по которым задерживается процедура, в ведомстве не уточнили.

С этой недели иммунизацию начали в отдаленных селах, куда врачи ЦРБ стали выезжать на мобильных ФАПах. Выезды идут в Первомайском, Павловском, Ельцовском районах. Вакцину в муниципалитеты будут доставлять по графику.

Сейчас в регионе фиксируют стабильное снижение заболеваемости: порядка 170 случаев в день вместо максимальных 312. В крае только по официальным данным ковидом переболели 37 тысяч человек, привили почти 28 тысяч. Власти рассчитывают привить около 60% населения региона – примерно 1 млн человек.

https://tolknews.ru/obsestvo/50904-est-li-oslozhneniya-ot-privivki-protiv-covid-i-kak-ee-perenosyat

Змеиногорский вестник