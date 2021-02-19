Змеиногорск: Эпидемиолог рассказала, как жители Алтайского края переносят прививку от COVID • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Змеиногорск: Эпидемиолог рассказала, как жители Алтайского края переносят прививку от COVID

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

16 Февраля 2021 Эпидемиолог рассказала, как жители Алтайского края переносят прививку от COVID По словам эксперта, самое тяжёлое осложнение, которое может развиться во время вакцинации — это анафилактический шок, серьёзная аллергическая реакция.
В Алтайском крае с момента начала прививочной кампании против коронавируса, не зарегистрировали осложнений от вакцины. Об этом главный внештатный врач-эпидемиолог регионального Минздрава Ирина Переладова рассказала в эфире канала «Вести-Алтай».

«На сегодня в крае у нас не зарегистрировано никаких осложнений, никаких поствакцинальных реакций, никаких исходов, которые повлияли бы на состояние здоровья с ухудшением, – у нас такой информации нет», – сообщила эксперт.

Она отметила, что все, кто уже закончили вакцинацию или проходят процедуру, переносят прививку «совершенно спокойно».

В Минздраве также сообщили, что сейчас только две больницы края ещё не приступили к вакцинации – Шелаболихинская и Староалейская районные больницы. Причины, по которым задерживается процедура, в ведомстве не уточнили.

С этой недели иммунизацию начали в отдаленных селах, куда врачи ЦРБ стали выезжать на мобильных ФАПах. Выезды идут в Первомайском, Павловском, Ельцовском районах. Вакцину в муниципалитеты будут доставлять по графику.

Сейчас в регионе фиксируют стабильное снижение заболеваемости: порядка 170 случаев в день вместо максимальных 312. В крае только по официальным данным ковидом переболели 37 тысяч человек, привили почти 28 тысяч. Власти рассчитывают привить около 60% населения региона – примерно 1 млн человек.
https://tolknews.ru/obsestvo/50904-est-li-oslozhneniya-ot-privivki-protiv-covid-i-kak-ee-perenosyat

Змеиногорский вестник

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