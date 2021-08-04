Змеиногорск: Экспрес-тесты на ковид имеются и в Змеиногорских «скорых»!

1 Августа 2021 Экспрес-тесты на ковид имеются и в Змеиногорских "скорых"! Вчера мы опубликовали информацию о том, что в Барнаульских «скорых» появились экспресс-тесны на COVID-19.

Сразу после публикации в сети появились вопросы по поводу, будут ли такие тесты использовать фельдшеры Змеиногорских «скорых».

Сегодня мы выяснили, что подобные тесты наши медики используют в работе почти три месяца. ПРиобретались они за счет средств Змеиногорской ЦРБ. Применяются они при наличии показаний, то есть имеющихся у человека симптомов заболевания коронавирусной инфекцией.

После поступления в край таких тестов в немалом количестве, мкдики Змеиногорской ЦРБ ожидают, что минздрав передаст определенное количество тестов нам.

Змеиногорский вестник