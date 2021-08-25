Змеиногорск: Эксперты разрешили применять «Спутник Лайт» лицам старше 60 лет

21 Августа 2021 Эксперты разрешили применять "Спутник Лайт" лицам старше 60 лет Медицинское сообщество одобрило применение однокомпонентной вакцины против нового коронавируса «Спутник Лайт» лицам старше 60 лет, в том числе для ревакцинации. Как сообщает ТАСС, об этом в субботу заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Эксперты дали разрешение на использование вакцины «Спутник Лайт» у лиц старше 60 лет, для повторной вакцинации она преимущественно используется, тех кто, ранее уже получили вакцинацию. Для лиц старше 60 лет, чтобы поддержать и сохранить жизни, «Спутник Лайт» может быть сегодня рекомендован медицинским сообществом и для тех, кто ранее переболел», – заявил он.

Мурашко также отметил, что в целом во всех регионах России вакцин от коронавируса достаточно.

По словам министра, доля пожилых людей среди умерших от ковида составляет около 85%, поэтому им нужно вакцинироваться.

https://www.amic.ru/news/488201/

Змеиногорский вестник