Змеиногорск: Эксперт раскрыл россиянам способы быстро сдать экзамен на права

13 Сентября 2021 Эксперт раскрыл россиянам способы быстро сдать экзамен на права

Автомобильный эксперт Егор Васильев в беседе с агентством «Прайм» раскрыл россиянам способы быстро сдать экзамен на водительские права.

Как отметил специалист, изучение правил дорожного движения и ответов на экзаменационные билеты может превратить обучение в неинтересную рутину. Однако следует правильно настроить себя, зная, что знание ПДД позволит избежать проблем в будущем.

Для более качественного изучения теории Васильев рекомендовал воспользоваться специальными приложениями, которые могут повысить эффективность обучения в интересной и игровой форме. Что касается вождения, то следует увеличить количество занятий и упражнений на площадке и предположительном маршруте сдачи экзамена в городе.

Еще один способ повысить навык вождения автомобиля — посещение специальных курсов, где даются общие принципы управления автомобилем, формируется понимание действий в нештатных ситуациях, происходит более интенсивная адаптация к машине.

Васильев отметил, что благодаря таким курсам у водителя намного меньше шансов попасть в аварию. Специалист также посетовал на то, что при сдаче экзамена на права не проверяется умение тормозить в экстренном режиме. Он отметил, что это «один из самых эффективных способов борьбы за жизнь в аварийных ситуациях».

Амител

Змеиногорский вестник