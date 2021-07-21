Змеиногорск: Эксперт объяснила, зачем нужно ревакцинироваться каждые полгода

19 Июля 2021 Эксперт объяснила, зачем нужно ревакцинироваться каждые полгода Руководитель территориального Росздравнадзора в Новосибирской области Елена Хрусталёва заявила, что в новых методических рекомендациях Минздрава говорится, что после перенесённого ковида нужно прививаться через полгода, и объяснила, что делать уже вакцинированным. Её слова приводит НГС.

«Так же и после вакцинации: повторная [ревакцинация] – через полгода. Это необходимо, чтобы у граждан, прошедших вакцинацию, сформировался напряжённый иммунитет, более эффективно отражающий все атаки вируса на организм человека, – пояснила она.

Хрусталёва добавила, что когда вакцинация перейдёт в плановый формат, а инфекция станет управляемой, то прививку будут ставить раз в год.

В нынешних же условиях ревакцинация раз в полгода важна, чтобы поддерживать необходимый титр антител. При этом повторно прививаться можно любой вакциной – не обязательно той, которую человек ставил изначально, отметила специалист.

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Змеиногорский вестник