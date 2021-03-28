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Змеиногорск: Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов берется тренировать Люка Рокхолда

Мар 28, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

24 Марта 2021 Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов берется тренировать Люка Рокхолда

Американец Люк Рокхолд, экс-чемпион UFC в категории среднего веса, намерен вернутся в октагон. Тренировать его берется непобежденный российский боец Хабиб Нурмагомедов. 

Последний бой Люк Рокхолд провел в июле 2019 года. Американец дрался с поляком Яном Блаховичем и был нокаутирован во втором раунде. 

По словам американца, выступающего ранее в средней весовой категории, именно Хабиб будет помогать ему готовиться к боям.

Люк Рокхолд сообщает о том, что Хабиб хочет сыграть важную роль в его возвращении в строй бойцов UFC, что позволит ему стать тренером года.  

«Он хочет стать следующим великим тренером и идти по пути своего отца. Абдулманап был очень проницательным и отлично разбирался в нашем спорте. Мне кажется, Хабиб готов взять на себя эту роль», – сообщил Рокхолд.

Как сообщал ранее новостной портал vseprosport.ru, Хабиб Нурмагомедов завершил бойцовскую карьеру, о чем сообщил после победного боя в октябре 2020 года. На днях глава UFC Дэйна Уайт официально заявил о выходе чемпиона на пенсию и о вакантном титуле. 

Змеиногорский вестник

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