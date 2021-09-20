Змеиногорск: Экономисты оценили предложение металлургов поднять им налоги

16 Сентября 2021 Экономисты оценили предложение металлургов поднять им налоги

Экономисты оценили предложение владельцев металлургических компаний и производителей удобрений заменить повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на введение прогрессивного налога на прибыль. Слова экспертов приводит «КоммерсантЪ».

В общей сложности, финансисты сходятся во мнении, что предложения представителей металлургической отрасли логичны и в теории эффективны. Однако Минфин, по их мнению, такой расклад не устраивает: ведомству для наполнения бюджета необходимо найти 300-350 миллиардов рублей. В связи с этим, в министерстве рассчитывают на прогнозируемые доходы, которые должен принести налог на НДПИ.

Ранее на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова и министра финансов Антона Силуанова предприниматели предложили властям увеличить налог на прибыль вместо рассматриваемого сейчас повышения (НДПИ). В таком случае, по мнению металлургов, налог может зависеть от капитальных затрат бизнеса и выплачиваемых дивидендов и будет коррелировать с уровнем цен на продукцию.

По данным источников РБК, еще одним вариантом повышения налоговой нагрузки для металлургов стало повышение коэффициента ренты НДПИ с 3,5 до 5, а также привязка НДПИ к выручке. Также обсуждается введение налога на дивиденды с учетом инвестиций.

Совещание по налогам в Минфине состоится в четверг, 16 сентября. Предполагается, что в ходе него налоговики крупных отраслевых компаний проанализируют все предложенные варианты.

Ранее подобный вариант налогооблажения озвучивал президент Владимир Путин. По его словам, повышение НДПИ могло произойти с начала 2022 года. Эта мера должна была заменить экспортную пошлину на некоторые виды металлов, введенную с начала августа до конца 2021 года.

В мае Белоусов заявлял, что металлурги «нахлобучили» государство на 100 миллиардов рублей, не доплаченных в бюджет. Также он анонсировал меры по изъятию этих средств в пользу государства.

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