ГОРНЯК22 21.09.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Экономист рассказал, кто никогда не разбогатеет

Горняк22
16 часов Ago

16 Сентября 2021 Экономист рассказал, кто никогда не разбогатеет Деньги «не идут к тем», кто не может или не хочет их заработать. Те же люди, которые хотят получать больше и умеют распоряжаться финансами, напротив, способны разбогатеть, рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

«К тем, кто не умеет пользоваться деньгами и не стремится заработать на них больше, деньги в конечном итоге «идти» перестают», – объяснил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

При этом в вопросе материального благополучия многое зависит и от объективных обстоятельств, а желание зарабатывать не всегда гарантирует успех, так как многие хотят зарабатывать лишь на словах, но игнорируют любые для этого возможности, заключил Гиринский.

Ранее россияне рассказали о желаемом размере зарплаты. Как оказалось, большинству опрошенных для комфортной жизни хватило бы 50-70 тысяч рублей.

Амител

Змеиногорский вестник

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