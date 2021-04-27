Змеиногорск: Ежегодно весенний период приносит с собой различные стихийные бедствия в виде подтоплений или пожаров

23 Апреля 2021 Ежегодно весенний период приносит с собой различные стихийные бедствия в виде подтоплений или пожаров

С установлением теплой погоды происходит осложнение обстановки с пожарами, что в первую очередь связано с возникновением пожаров от проведения палов сухой прошлогодней растительности, сжигания мусора. Апрель и май традиционно очень неблагополучные месяцы по количеству пожаров и травмированных на них людей. Люди начинают сжигать мусор или сухую траву, не учитывая погодные условия, направление и силу ветра, близость построек. В итоге огонь выходит из-под контроля, выгорают целые улицы жилых домов и хозяйственных построек. Люди в панике пытаются тушить огонь, получают ожоги, и даже, к сожалению, бывают смертельные случаи.

В это время количество выездов подразделений пожарной охраны резко возрастает. Из них наибольшее количество выездов – на тушение мусора и сухой растительности!

Проведенный анализ пожаров показывает, что именно люди – причина подавляющего большинства возгораний. Так человек становится причиной 8 из 10 случающихся пожаров. Именно неосторожность либо умысел людей – главная причина всех тех бедствий, которые приносят пожары. А значит, в первую очередь надо всем осознать, что неосторожность с огнем и умышленные поджоги являются причиной больших бед причиненными огнем.

Согласно статьи 34 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» граждане обязаны:

— соблюдать требования пожарной безопасности;

— иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;

— при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану или позвонить по номеру — 112;

— до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров.

Согласно Правил противопожарного режима РФ, утвержденных Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479

«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»:

— 65. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары.

— 66. На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов.

— 67. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее — территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ и уголовная ответственность в соответствии со ст. 167 и 168 УК РФ.

Граждане соблюдайте правила пожарной безопасности.

Начальник ОД ТОНД и ПР № 10 Голяшов А.Н.

Змеиногорский вестник