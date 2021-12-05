Змеиногорск: Доступ россиян к социально значимым сайтам стал бесплатным

1 Декабря 2021 Доступ россиян к социально значимым сайтам стал бесплатным В России с 1 декабря вступил в силу закон о доступе граждан России к социально значимым порталам на бесплатной основе.

Согласно документу, теперь абоненты бесплатно получают услуги связи для доступа к сайтам, попавшим в список социально значимых. Порядок определения таких ресурсов устанавливает кабмин.

В него, в частности, попадут ресурсы государственных и муниципальных органов, внебюджетных фондов и порталы госуслуг. Остальные сайты определит специальная комиссия правительства России.

Критерии включения сайтов в перечень определило в начале прошлого месяца определило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Инициатива проекта «Доступный интернет» — бесплатного доступа по всей стране к социально значимым отечественным интернет-сервисам — принадлежит президенту России. Минцифры с 1 апреля начало эксперимент по этому проекту и планировало завершить его 1 июля, но продлило до 31 декабря. В перечне ресурсов с бесплатным доступом содержится 371 пункт.

РИА Новости

Змеиногорский вестник