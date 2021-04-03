Змеиногорск: Дорожники испортили дорогу?

Змеиногорск: Дорожники испортили дорогу?

03.04.2021 0 Автор Горняк22

31 Марта 2021 Дорожники испортили дорогу? Вот такое обращение поступило сегодня в редакцию «ЗВ» от жителей села Березовка:

«Добрый вечер. Вчера по дороге до поселка Березовка трактор К700, ДРСУ очень сильно испортил дорожное покрытие — асфальт. Очень хотелось бы, чтобы нашу жалобу опубликовали. Дорога и так уже сама протаяла, этот чудо тракторист содрал последний асфальт, а кто его восстановит? Клином выкопал большую яму(на фото не так видно), выравнивали сами жители лопатами».

ГОРНЯК22 03.04.2021

ГОРНЯК22 03.04.2021

Змеиногорский вестник

РубрикаАлтайский край

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