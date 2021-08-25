Змеиногорск: Дорожают мебель, автомобили, телевизоры. Как и почему растет инфляция в Алтайском крае

22 Августа 2021 Дорожают мебель, автомобили, телевизоры. Как и почему растет инфляция в Алтайском крае В июле 2021 года годовая инфляция в Алтайском крае составила 7,74% — настолько в среднем выросли цены по сравнению с июнем 2020 года. Это больше, чем в целом по Сибирскому федеральному округу и по России, сообщает Центробанк (6,88% и 6,46% соответственно). И это при том, что цены на продукты в прошлом месяце в крае несколько стабилизировались — благодаря сезонному урожаю овощей. А вот в непродовольственном секторе инфляция продолжает ускоряться. И больше всего подорожали стройматериалы – на 53,48%.

Дорожают мебель, автомобили, телевизоры

Рост цен на непродовольственные товары в июле в Алтайском крае составил 11,18%, сообщает Центробанк (в июне было 9,84%).

По данным регулятора, значительно приросли в цене древесно-стружечные плиты, обрезные доски, мебель, легковые автомобили, телевизоры.

Как отмечают эксперты, в первую очередь такой уровень инфляции связан с тем, что спрос опережал предложение на рынках и это «создавало давление на цены».

«Потребительская активность позволяла производителям переносить в цены затраты, возросшие под влиянием повышения мирового спроса и мировых цен на древесину, металлы, полимеры, электронные комплектующие», — отмечает Центробанк.



Цены на яйца и картофель притормозили

В июле годовой темп прироста цен на продовольствие в крае замедлился до 8,08% после 8,57% в июне, отмечает Центробанк.

По данным экспертов банка, связано это с урожаем овощей. Так, поставки молодого картофеля на рынок начались практически одновременно из Краснодарского края и от местных фермеров. Это вызвало конкуренцию, что в итоге привело к замедлению роста цен на картофель.

В июле алтайские фермы стали больше производить молока. И это способствовало стабилизации цен на молочную продукцию в крае. По этой же причине (расширение продукции) замедлился рост цена на яйца. Хотя все не маленький: 23,27%. Но в июне было 27,56, а в мае этот показатель был 46,99%

Зато сахар продолжает дорожать: в июле прирост составил 41,45%. Хотя это меньше, чем в июне (42,28%), в мае (41,61%) и даже в апреле (41,55%)

Приросли в цене в июле и макаронные изделия: на 12,43%. Еще в июне годовой прирост цен составлял 8,71%.

Медуслуги стали дороже, зато отопление подешевело

Снижение цены на теплоэнергию замедлило инфляцию услуг в Алтайском крае, отмечают в Центробанке. Дело в том, что в из-за изменения методики расчета с 1 июля 2021 года снизились тарифы на отопление и горячее водоснабжение для барнаульцев.

В целом же годовой прирост цен на услуги в июле в крае составил 2,01%. В июне этот показатель был 2,91%.

«С июля в столице Алтайского края снизился предельный уровень цены на теплоэнергию. На снижение повлияли принимаемые во внимание при расчете показатели прогноза социально-экономического развития страны», — отметил управляющий Отделением Барнаул Банка России Андрей Иванов.

Он напомнил, что Барнаул относится к ценовой зоне теплоснабжения, где для потребителей утверждается предельная цена за тепловую энергию. Ранее такая новая модель рынка тепловой энергии появилась в Рубцовске. В 2018 году этот город стал первым городом в России, отнесенным по распоряжению правительства РФ к ценовой зоне теплоснабжения.

«С 1 июля 2021 года фактическая цена гигакалории снизилась, что соответственно привело к уменьшению расходов горожан, например на горячую воду. Кроме того, тарифы на водоотведение в июле этого года не индексировались. В результате инфляция услуг в июле 2021 года замедлилась до 2%, тогда как в июне она составляла в регионе 2,9%», — пояснил Иванов.

Напомним, по решению региональных властей, 1 июля 2021 года не индексировались тарифы на водоотведение. В июле прошлого года тарифы на услуги отопления, горячего водоснабжнения, водоотведения были повышены.

Коротко об инфляции в СФО и России

Годовая инфляция в Сибирском федеральном округе в июле по сравнению с июнем ускорилась до 6,88%. ЦБ отмечает, что в числе факторов влияющих на инфляцию — рост мировых цен на ряд товаров, а также индексация тарифов на отдельные услуги ЖКХ в ряде регионов в большем размере, чем в прошлом году.

В целом по России в июле 2021 года годовая инфляция замедлилась до 6,46%.

Сколько составит инфляция за 2021 год?

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2021-м составит 5,7–6,2%. Снижение уровня инфляции до 4,0–4,5% можно ожидать в 2022 году, отмечают в ЦБ и уверены, что в дальнейшем она будет находиться вблизи 4%.

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Змеиногорский вестник