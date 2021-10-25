Змеиногорск: Дорожает мясо – дорожает всё остальное. Россиян предупредили о росте цен на колбасу

22 Октября 2021 Дорожает мясо – дорожает всё остальное. Россиян предупредили о росте цен на колбасу Колбасы и сосиски подорожают в России на 7-20% с конца октября или начала ноября, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей торговых сетей.

По информации издания, цены на колбасы и сосиски увеличатся из-за подорожания моющих средств, упаковки, яичного меланжа и самого мяса. Так, свинина подорожала на 29%, курица – на 13%, а говядина – на 11%. Известно, что многие из производителей готовы увеличить итоговую цену товаров лишь частично.

В Минсельхозе России сообщили, что для стабилизации ситуации выделят мясопереработчикам 10 миллиардов рублей. Они пойдут на компенсацию части затрат на закупку кормов.

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Змеиногорский вестник