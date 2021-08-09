Змеиногорск: Дорогое наше здоровье: как начать реабилитацию после ковида и сколько это стоит

6 Августа 2021 Дорогое наше здоровье: как начать реабилитацию после ковида и сколько это стоит Надо ли тратить огромные деньги на восстановление после ковида или же здоровье за деньги не купить?

Здоровье бесценно, но за него многие готовы платить. На фоне пандемии некоторые частные клиники Барнаула предлагают восстановительную терапию, например витаминные капельницы. Стоимость одной процедуры составляет в среднем 3,5 тыс. рублей. Курс из 10 капельниц – 35 тыс. «Толк» поинтересовался у алтайских врачей, как правильно восстанавливаться после коронавируса и стоит ли это больших денег.

Список анализов на сайте

Одна из частных барнаульских клиник предлагает всем желающим восстановить здоровье после ковида в том числе с помощью витаминных капельниц.

Администратор клиники по телефону объяснила, что прежде чем записаться на терапию, необходимо сдать пакет анализов – стандартный или расширенный – и уже с результатами записаться на прием к врачу, который подберет витаминные коктейли.

Базовый пакет обойдется почти в 4,7 тыс. рублей, расширенный – 8,5 тыс. Впрочем, сдать анализы можно в любой лаборатории, список необходимых исследований опубликован в Instagram клиники.

Индивидуальный подход

Нет единого свода правил для пациентов, которые переболели ковидом, говорят врачи. Каждый отдельный случай рассматривают индивидуально, исходя от исходного самочувствия больного, наличия патологий и его состояния на момент обращения к врачу – у каждого оно разное.

Поэтому для двух пациентов, которые переболели ковидом, скорее всего, будут разные направления на анализы.

«Человек может считать, что у него слабость на фоне перенесенной болезни, а это реакция на смену погоды. Такое тоже бывает. Поэтому надо советоваться с врачом», – говорит заведующая терапевтическим отделением барнаульской поликлиники №3 Вера Карпова.

Врачи смотрят на симптомы: у одних пациентов начинаются осложнения по неврологии, у других проявляются проблемы с сосудами, очень часто страдают легкие.

«В этом случае нужны далеко не витамины, а дыхательная гимнастика, плавание и целый комплекс физиотерапевтических процедур в первую очередь. Если речь идет о витаминах, они назначаются, когда есть признаки недостатка какого-то витамина или при лечении конкретного заболевания или осложнения. И, например, 1000 мг витамина С не всегда может быть оправданны», – резюмирует терапевт.

Есть вопросы

Что касается рекомендаций по витаминным капельницам, а также приему витаминов в виде таблеток, но в ударных дозах, то практикующие врачи к подобной терапии относятся настороженно.

По словам главного внештатного кардиолога Алтайского края Анны Ефремушкиной, к таким методам могут быть вопросы.

«Насколько мне известно, официально таких рекомендаций нет. И в плане витаминной терапии сегодня зарубежные источники говорят о том, что толка в этом нет никакого. Тем более если, например, витамин С принимать в большой дозе, то это может привести к развитию острой почечной недостаточности», – говорит главный алтайский врач-кардиолог.

Пожалуй, самый универсальный совет, который подходит для всех переболевших без исключения, говорит заведующая терапевтическим отделением Вера Карпова, это соблюдение принципов ЗОЖ. Речь о здоровом сне, адекватной физической нагрузке, согласованной с врачом, и полноценном питании с учетом состояния пациента.

Также всем переболевшим Карпова рекомендует искоренять вредные привычки, особенно речь идет о курении.

Эндокринолог Оксана Заплавнова также обращает внимание, что постковидную реабилитацию надо начинать с обращения к врачу, а не со сдачи анализов, рекомендованных на сайте частных клиник или на форумах в интернете.

Что касается пациентов по ее профилю, то люди с эндокринными заболеваниями ковид переносят тяжело.

«Очень многие умирают, у них более тяжелые развиваются пневмонии. Именно по сахарному диабету – по нашей патологии – пациенту важен уровень компенсации. Чем лучше болезни компенсированы, тем лучше человек переносит и ковид, и постковидный синдром», – рассказала Заплавнова.

Врачи рекомендуют всем, кто перенес ковид, в первую очередь обратиться к терапевту, который сделает необходимые рекомендации. В некоторых случаях восстановление не потребует денег или не сильно ударит по карману.

https://tolknews.ru/medicina/60729-skolko-stoit-vosstanovitelnaya-terapiya-posle-kovida-v-barnaule

Змеиногорский вестник