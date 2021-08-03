Змеиногорск: Дорогие земляки: Львы, Львицы и Львята – всех с днем рождения!

1 Августа 2021 Дорогие земляки: Львы, Львицы и Львята – всех с днем рождения! С 2З июля по 22 авгуcтa свой день рождения отмечают люди, родившиеся под знаком Льва!

Лев — это не просто знак, это царь всего зодиака, и неудивительно, что в ваших характерах имеется благородство, спокойствие, размеренность и величие, так как эти качества свойственны истинным царям!

Вы экстравагантные и неординарные личности. Вы просто царите в любом обществе, привлекая к себе внимание активностью, оригинальностью и глубочайшим чувством собственного достоинства. Почти все Львы, Львицы и Львята являются экстравертами, предпочитающими всегда находиться в центре событий, быть «мотором» компании. Царственное снисхождение и привлекает и отталкивает от вас друзей и знакомых. Что же мы пожелаем этому «царственному» знаку Зодиака?

Оставайтесь всегда центре внимания, как и положено Львам. Добивайтесь своих целей и получайте полное удовольствие от проделанной работы. Будьте счастливы, весёлы, здоровы и энергичны! А еще, для большего комфорта, поймите: правы могут быть и другие люди. Терпимость – путь к согласию!

Яркости вам, новых эмоций, ведь без них жизнь теряет смысл!

Змеиногорский вестник