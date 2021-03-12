Змеиногорск: Дорогие земляки, давайте поможем больному мальчику!

9 Марта 2021 Дорогие земляки, давайте поможем больному мальчику! У 10 — летнего Володи Х. из Змеиногорска обнаружено сложное онкологическое заболевание. Ему сделали операцию, и сейчас, он вместе с мамой находится на лечении. Сами понимаете, денег в семье, где больной ребенок, недостаточно. Просим откликнуться всех, кто готов помочь малышу в этот непростой период. Любая сумма, посильная для вас, будет в помощь. Вот тел мамы Марии, привязанный к карте, 89612315093.

Фамилию семьи мы не указываем по этическим соображениям. Все факты болезни проверены редакцией. Ждем помощи от земляков!

Змеиногорский вестник