ГОРНЯК22

Алтайский край

Змеиногорск: Дорогие земляки, давайте поможем больному мальчику!

Мар 12, 2021
ГОРНЯК22 12.03.2021

9 Марта 2021 Дорогие земляки, давайте поможем больному мальчику! У 10 — летнего Володи Х. из Змеиногорска обнаружено сложное онкологическое заболевание. Ему сделали операцию, и сейчас, он вместе с мамой находится на лечении. Сами понимаете, денег в семье, где больной ребенок, недостаточно. Просим откликнуться всех, кто готов помочь малышу в этот непростой период. Любая сумма, посильная для вас, будет в помощь. Вот тел мамы Марии, привязанный к карте, 89612315093.
Фамилию семьи мы не указываем по этическим соображениям. Все факты болезни проверены редакцией. Ждем помощи от земляков!

Змеиногорский вестник

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