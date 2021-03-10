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Алтайский край

Змеиногорск: Дорога на Саввушку стала «ловушкой» для земляков!

Мар 10, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

6 Марта 2021 Дорога на Саввушку стала "ловушкой" для земляков! Дорогу на Саввушку оказалась сегодня утром настоящей ловушкой для всех, кто хотел выбраться на трассу или попасть в село.
Дорогая — не расчищена, что удивительно, так как буря закончилась вчера, примерно в 14 часов, но, как видите, проезда — нет. На Снежной работает один трактор, который явно не справляется с затором.
Ау, дорожники, когда же будет нормальное движение в Саввушку?!

  • ГОРНЯК22 11.03.2021

Змеиногорский вестник

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