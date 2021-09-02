Змеиногорск: Дожди с грозами и жара ждут жителей Алтайского края 29 августа

29 Августа 2021 Дожди с грозами и жара ждут жителей Алтайского края 29 августа Жаркая, но местами дождливая погода ожидается в Алтайском крае в воскресенье, 29 августа, сообщает сайт регионального Гидрометцентра.

Алтайский край

Днем в регионе будет переменная облачность, местами пройдут дожди с грозами. Утром в некоторых районах возможен туман. Ветер с порывами до 14 м/с. Температура днём составит +26…+31 градус.

Барнаул

В воскресенье в краевой столице будет облачно, однако осадков синоптики не обещают. Порывы ветра могут достигнуть 7 м/с. Температура днем составит +27…+29 градусов.

Кроме того, до 30 августа в большинстве районов края ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости).

https://tolknews.ru/obsestvo/62032-kakaya-pogoda-budet-v-altayskom-krae-i-barnaule-avgusta

Змеиногорский вестник