Змеиногорск: Дмитриев день. Что обязательно нужно сделать 8 ноября

8 Ноября 2021 Дмитриев день. Что обязательно нужно сделать 8 ноября

По православному календарю 8 ноября — Дмитриев день. Сегодня верующие чтят память мученика Димитрия Солунского. Рассказываем, какие традиции следует соблюдать в праздник.

Кто такой Солунский?

Дмитрий Солунский — сын правителя города Солуни. Известно, что его родители тайно исповедовали христианство. После кончины отца мужчину назначили государственным проконсулом и поручили ему истребить всех верующих.

Святой отказался выполнять приказ и за это оказался в темнице. Позже его казнили копьями.

Традиции 8 ноября

8 числа принято вспоминать усопших за их добрые поступки. В эту дату прародители совершали молитву в церкви, ставили свечи за здравие родных и упокой умерших.

Посещали предки и кладбища. В местах захоронений они рассыпали зерно — чтобы покойные, прилетающие на землю в образе птиц, могли насытиться.

Кроме того, в праздник закрывали брачный сезон. Считалось: если девица до Дмитриева дня не вышла замуж, то еще долго будет одна.

Приметы дня

Заря багряная — к снежной зиме;

8 ноября холодно — к морозной весне;

Реки покрылись льдом — тепло будет до конца ноября;

Звезды на небе отливают красноватым и синеватым цветами — к длительной непогоде.

Алтапресс

Змеиногорский вестник