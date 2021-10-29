Змеиногорск: Для кого в России введут обязательную вакцинацию против COVID-19

27 Октября 2021 Для кого в России введут обязательную вакцинацию против COVID-19 Обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых категорий граждан ввели во всех регионах России. Рассказываем, кто «подлежит» прививке.

Когда стало известно об обязательной вакцинации?

Об антиковидной мере сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова 26 октября, пишут «Известия». Главы регионов, отметила она, подписали постановления об обязательной вакцинации для нескольких категорий лиц.

Кого будут вакцинировать принудительно?

Как правило, уточняет издание, обязательную вакцинацию вводят для преподавателей, силовиков, медиков, сотрудников торговли, общепита и транспорта, призывников, а также россиян старше 60 лет.

Для чего нужна обязательная вакцинация?

Анна Попова объясняет, что в регионах, где привито больше 60% населения, показатель заболеваемости ковидом с лета значительно снизился.

https://altapress.ru/zhizn/story/dlya-kogo-v-rossii-vvedut-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-protiv-covid-…

Змеиногорский вестник