Змеиногорск: Дети — сироты, отзовитесь!

30 Сентября 2021 Дети — сироты, отзовитесь! Жилье для детей-сирот — острая проблема в каждом регионе. Но приблизить час получения долгожданных ключей от своего жилья — можно, если вовремя откликаться на обращения власти.

Именно поэтому мы предлагаем вам, прочитав эту информацию, сразу же обратиться в указанную структуру либо позвонить туда.

Граждане из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящие на учете в региональном жилищном управлении как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, Вам необходимо обратиться в орган опеки и попечительства Змеиногорского района по вопросу предоставления жилья из специализированного жилищного фонда Алтайского края ( г.Змеиногорск, ул.Шумакова, дом № 3, т. 2 26 70)

Змеиногорский вестник