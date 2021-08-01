Змеиногорск: Десятилетний мальчик пошел купаться и утонул в реке на Алтае
29 Июля 2021 Десятилетний мальчик пошел купаться и утонул в реке на Алтае В Алтайском крае возбудили дело после гибели на реке Алей ребенка, тело которого нашли на третий день поисков, сообщает региональный СК.
Мальчик, проживающий в одном из сел Третьяковского района, 27 июля ушел гулять и не вернулся.
«29 июля после усиленных поисков тело мальчика обнаружили в реке Алей», — рассказали в ведомстве.
Возбудили дело по признакам «причинения смерти по неосторожности», выясняют обстоятельства гибели ребенка.
Как уточняет алтайская прокуратура, мальчика видели купающимся со сверстниками.
«Организована проверка соблюдения законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних в деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, исполнения требований законодательства по обеспечению безопасности людей на водных объектах в деятельности органов местного самоуправления», — отметили в надзорном ведомстве.
За несколько дней это уже второй трагический случай на Алее — накануне 10-летний мальчик утонул при попытке переплыть реку.
https://altapress.ru/proisshestvija/story/desyatiletniy-malchik-poshel-kupatsya-i-utonul-v-reke-na-a…