Змеиногорск: Десятилетний мальчик пошел купаться и утонул в реке на Алтае

29 Июля 2021 Десятилетний мальчик пошел купаться и утонул в реке на Алтае В Алтайском крае возбудили дело после гибели на реке Алей ребенка, тело которого нашли на третий день поисков, сообщает региональный СК.

Мальчик, проживающий в одном из сел Третьяковского района, 27 июля ушел гулять и не вернулся.

«29 июля после усиленных поисков тело мальчика обнаружили в реке Алей», — рассказали в ведомстве.

Возбудили дело по признакам «причинения смерти по неосторожности», выясняют обстоятельства гибели ребенка.

Как уточняет алтайская прокуратура, мальчика видели купающимся со сверстниками.

«Организована проверка соблюдения законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних в деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, исполнения требований законодательства по обеспечению безопасности людей на водных объектах в деятельности органов местного самоуправления», — отметили в надзорном ведомстве.

За несколько дней это уже второй трагический случай на Алее — накануне 10-летний мальчик утонул при попытке переплыть реку.

https://altapress.ru/proisshestvija/story/desyatiletniy-malchik-poshel-kupatsya-i-utonul-v-reke-na-a…

Змеиногорский вестник