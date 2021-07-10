Змеиногорск: День Петра и Февронии: что это за праздник и причем тут ромашки

8 Июля 2021 День Петра и Февронии: что это за праздник и причем тут ромашки День памяти святых Петра и Февронии или же День семьи, любви и верности считается русским Днем всех влюбленных и отмечается 8 июля в 40 странах по всему миру. Почему именно эти святые стали символом супружеского счастья и причем тут ромашки, расскажет «ТВ Центр».

Согласно преданию, сын муромского князя Петр после битвы со змием был заражен его ядовитой кровью и страдал от страшной болезни – все тело благородного юноши покрыли страшные язвы. В поисках лекарства Петр узнал, что помочь ему может дочь пчеловода Феврония.

Будущий князь отправился к девушке в Рязанскую землю, чтобы просить о помощи, но она пообещала исцелить его взамен на женитьбу. Петр согласился на условия красавицы, и она избавила его от язв, но не полностью – одну, самую незаметную, девушка решила оставить до свадьбы. Но молодой человек изменил свое решение и отказался от неравного брака с простолюдинкой. Вскоре болезнь вернулась, и он был вновь вынужден обратиться к Февронии. Девушка во второй раз вылечила юношу, а затем они поженились.

Красивая и умная простолюдинка пришлась не по нраву муромским боярам, и те потребовали у Петра оставить жену или отказаться от власти, когда пришло его время править. Петр решил остаться с женой и покинул город. Вскоре после этого в Муроме началась смута, и раскаявшиеся бояре призвали молодого князя обратно.

Петр и Феврония правили долго и жили счастливо, а с приходом старости решили оставить престол и принять монашество. Они взяли себе имена Давид и Ефросинья и поселились в разных монастырях. Перед смертью влюбленные молили Бога, чтобы он позволил им умереть в один день и час и идти рука об руку и после смерти. Так и случилось. В последние минуты жизни Давид велел предупредить о близящейся кончине Ефросинью. Гонец застал ее в келье за вышивкой. Женщина аккуратно сложила рукоделье, легла и тихо умерла в одно время с мужем. Это случилось 25 июня (8 июля) 1228 года.

Но, вместо того, чтобы похоронить супругов в заранее заготовленном двойном гробу, монахи решили упокоить их по отдельности на территории разных монастырей. Наутро случилось чудо – тела Давида и Ефросиньи обнаружили в одном гробу. Еще несколько раз их пытались разделить, но все было тщетно. Так их и похоронили, в храме Рождества Пресвятой Богородицы.

Спустя 300 лет после смерти Петр и Феврония были причислены к лику святых. А день их смерти стал Днем семьи, любви и верности. Принято считать, что в этот день молодым людям стоит отмечать помолвку и обмениваться кольцами, чтобы в глазах всего мира стать женихом и невестой.

Петра и Февронию издревле молили о сохранении семьи, укреплении чувств и благополучии, просили дать здоровье родным и удачное замужество. На помощь святых надеялись не только те, кто уже в браке или только ищет любовь, но и те, чью семью спасти может лишь чудо.

Также люди верили, что 8 июля русалки выплывают на мелководье и там веселятся. Чтобы задобрить речных дев, нужно было купить алую ленту и бросить в реку, приговаривая: «Красавица из подводного царства, прими дар сей, только не трожь взрослых, да детей».

В праздник застолье собирали из простых постных блюд, а во главу стола сажали родоначальников семьи – самую старую супружескую пару. Хозяйки к этому дню пекли большие пироги, которые нужно было разделить между всеми членами семьи – с посторонними делиться было нельзя. Крошки не выбрасывали, а отдавали домашним птицам.

8 июля девушки и замужние женщины собирали ромашки и сушили их, а затем добавляли в чай, который затем пили с возлюбленным, чтобы укрепить чувства. Отваром из ромашки споласкивали волосы, чтобы придать им блеск.

Также из цветков ромашки, которые в этот день получали особую живительную силу, делали амулеты. Надо было сшить небольшой мешочек из красного сукна, насобирать в него лепестков ромашек и васильков, которые символизируют любовь и верность. При этом нужно промолвить слова заговора: «Цветы полевые, как вы цветете и благоухаете, так пускай и наша любовь распустится, чтобы мы этим чувством жили и не о чем не тужили. Будут у нас дети и внуки, будем жить в любви, не зная ни муки, ни скуки. Аминь». После этого мешочек следует перевязать алой лентой – и любовный амулет готов.

Ромашка до сих пор остается одним из символов Дня семьи, любви и верности. Сейчас влюбленные дарят друг другу на праздник февроньки – открытки, сделанные в виде ромашек, в которых признаются в своих чувствах.

https://www.tvc.ru/news/show/id/215077

Змеиногорский вестник