Змеиногорск: «День открытых дверей» в городском музее

31 Августа 2021 «День открытых дверей» в городском музее

Музей истории развития горного производства имени Акинфия Демидова ПРИГЛАШАЕТ 1 сентября посетить музей учащихся, а также их родителей, бабушек и дедушек! Для Вас, ученики, музей открывает свои двери в мир ЗНАНИЙ. Вы познакомитесь с новыми выставками и экспозициями, а среди цветов и экспонатов на территории музея можно сделать незабываемое фото.

Ждем юных посетителей, а также их родителей, бабушек и дедушек с 9.00. до 17.00 БЕСПЛАТНО.

Змеиногорский вестник