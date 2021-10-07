Змеиногорск: День гражданской обороны МЧС 2021: история и традиции праздника

4 Октября 2021 День гражданской обороны МЧС 2021: история и традиции праздника

Словосочетание «гражданская оборона» часто звучит в официальных источниках. Но что это такое, многие не знают. А ведь в большинстве ведомств существуют должности, которые отвечают за этот вид защиты населения. Главное из них — Министерство чрезвычайных ситуаций. «КП» рассказывает про День гражданской обороны МЧС — о празднике и особенностях всей структуры.

Этот праздник ежегодный. В календаре он вписан на 4 октября. В 2021 День гражданской обороны МЧС выпадает на понедельник.

История праздника и гражданской обороны

Считается, что гражданская оборона (ГО) зародилась в революционном Петрограде. Именно здесь в 1918 году был издан свод правил, в котором прописали, как нужно оберегать население во время авианалетов. Документ считается первым в истории гражданской обороны в стране.

Но почему День гражданской обороны в России отмечают именно 4 октября? Ответ ищем в чуть более поздних исторических событиях. Именно в этот день в 1932 году Совет народных комиссаров — сегодня мы бы назвали его правительством — принял «Положение о противовоздушной обороне СССР». В нем уже были не просто инструкции, как защищать людей, но и предписывалось создать систему ПВО вокруг крупных городов. Вскоре все это пригодилось во время Второй мировой.

После окончания войны появлялись обновленные документы, систему дописывали и перерабатывали. Возникло новое оружие, например, ядерные удары, от которых также стало необходимо уберечь мирное население. Поэтому на высоком уровне занялись разработкой и внедрением всевозможных систем. Но нацелены они были прежде всего именно на защиту от агрессии живого противника.

Только с окончанием холодной войны стали задумываться о том, что неплохо бы ГО оберегать людей не только от военной агрессии, но и техногенных, экологических и природных катастроф. Во времена «перестройки» гражданскую оборону переориентировали именно на этот вектор. К тому же в мире накопилось достаточно прецедентов, когда угрозу мирному населению представляли не военные, а аварии на производствах или стихийные бедствия — землетрясения, тайфуны.

В новой истории России отвечать за гражданскую оборону поставили Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС). В его рамках в стране и отмечают День гражданской обороны.

Традиции праздника

День гражданской обороны интересен тем, что это не столько профессиональный праздник, на котором чествуют сотрудников или профессию. Это торжество — отличный предлог задуматься о состоянии ГО в стране, напомнить людям о безопасности, провести профилактические мероприятия. В один день не уложиться. Поэтому МЧС, обычно, проводит сразу месячник гражданской обороны, который стартует ежегодно 4 октября.

К традициям Дня гражданской обороны можно отнести:

· тематические экскурсии для школьников и студентов по объектам ГО;

· выступления сотрудников МЧС перед коллективами с целью напомнить правила безопасности;

· сюжеты в СМИ про состояние гражданской обороны.

Чем сегодня занимается гражданская оборона в МЧС

Главная задача гражданской обороны уберечь население во время военных конфликтов и природных катаклизмов. Федеральный закон также предписывает оберегать материальные и культурные ценности. Силы ГО должны оповестить людей о надвигающемся бедствии и организовать эвакуацию, если угроза слишком велика. Также они должны выдать средства защиты, если таковые необходимы. Проводить санитарную обработку зданий и людей, если речь о ядерной или химической угрозе. Среди задач есть и такие, о которых тяжело говорить в мирное время. Например, организация захоронений погибших и поддержка функционирования предприятий, без которых люди не смогут выжить. Чтобы справиться со всем этим при МЧС существует Департамент гражданской обороны и защиты населения.

P.S. С праздником, уважаемые коллеги!

Все подразделения 16 отряда ФПС готовы к проведению экскурсий.

Записаться на экскурсию можно по телефону 2-18-09.

Змеиногорский вестник