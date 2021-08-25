Змеиногорск: День государственного флага России 2021: история, значение и традиции

22 Августа 2021 День государственного флага России 2021: история, значение и традиции Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага РФ. Знаменитому триколору уже больше 300 лет.



История Государственного флага России

Празднование Дня государственного флага Российской Федерации установили 20 августа 1994 года. Об этом сообщает портал calend.ru.

22 августа 1991 года в Москве над Белым домом впервые подняли российский флаг, который стал новым официальным государственным символом, наряду с гербом и гимном Российской Федерации.

Что означают цвета флага России

Российский флаг состоит из трех равновеликих горизонтальных полос. Верхней – белого, средней– синего, нижней – красного цвета.

Согласно неофициальной трактовке значение цветов следующее:

Белый цвет – мир, чистота, непорочность, совершенство;

Синий цвет – верность, постоянство;

Красный цвет – энергия, сила и кровь, пролитая за Отечество.

Традиции Дня государственного флага России

22 августа устраивают торжественную церемонию поднятия российского флага под гимн РФ.

Также сегодня с целью показать важность государственных символов России проводятся торжественные шествия, спортивные мероприятия, патриотические мероприятия, флешмобы, концерты и конкурсы.

В этот день президент РФ и высокопоставленные чиновники поздравляют всех граждан с праздником и вручают государственные награды.

В некоторых городах России в этот день запускают в небо шары в цветовой гамме флага.

https://tolknews.ru/obsestvo/61582-kogda-i-kak-otmechaetsya-den-gosudarstvennogo-flaga-rossii

Змеиногорский вестник