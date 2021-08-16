Змеиногорск: Дело направлено в суд

12 Августа 2021 Дело направлено в суд Змеиногорской межрайонной прокуратурой в суд направлено уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении жителя Третьяковского района, который управляя автомобилем «Тойота» в светлое время суток, двигаясь на территории Змеиногорского района допустив нарушения ПДД, совершил опрокидывание автомобиля.

В результате ДТП, пассажиру были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме. С учетом совокупности собранных по делу доказательств действия виновного квалифицированы по ст.264 ч.1 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Змеиногорский городской суд для рассмотрения по существу.

А.С. Плеханов, Змеиногорского межрайонного прокурора советник юстиции

Змеиногорский вестник