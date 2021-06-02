Змеиногорск: Деятельность компетентных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и противодействию наркомании

29 Мая 2021 Деятельность компетентных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и противодействию наркомании Правовой основой борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров являются: Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Федеральный закон от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», федеральные законы, указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации, нормативные акты федеральных органов исполнительной власти, нормативные акты органов местного самоуправления муниципальных образований.

Так, в рамках осуществления полномочий, предоставленных Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», сотрудники МО МВД России «Змеиногорский» проводят проверки в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ по преступлениям о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также по привлечению к ответственности виновных лиц.

Если Вам стало известно о правонарушениях, преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, предлагаем обращаться по телефону дежурной части МО МВД России «Змеиногорский» 8 (3587) 2-17-32.

Мероприятия по профилактике потребления наркотических средств среди населения органами местного самоуправления осуществляются в рамках муниципальной целевой программы «Комплексные меры профилактики злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами на 2021-2025 годы».

Целью данной программы является сокращение немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков. Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Змеиногорский район.

В рамках реализации данной программы за истекший период 2021 в образовательных учреждениях проведены профилактические лекции с учащейся молодежью сотрудниками МО МВД России «Змеиногорский», проведен первый этап общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Кроме того, сотрудниками МО МВД России «Змеиногорский» на постоянной основе размещается информация на сайте редакции газеты «Змеиногорский вестник» о противодействии преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, их распространением в сети «Интернет».

Кроме того, в образовательных учреждениях Змеиногорского района Алтайского края организовано проведение лекций с участием врача-нарколога КГБУЗ «ЦРБ г.Змеиногорска» о вреде потребления наркотических и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, алкогольной, спиртосодержащей продукции, табачной продукции.

В рамках указанной муниципальной целевой программы создана и действует Антинаркотическая комиссия Змеиногорского района. В состав Антинаркотической комиссии входят все службы системы профилактики, исполнителями указанных задач являются органы местного самоуправления, правоохранительные органы, органы социальной защиты и образования.

Основными задачами в работе антинаркотической комиссии Змеиногорского района являются выявление наркопотребителей, в том числе в среде несовершеннолетних, медицинская наркологическая помощь, социальная реабилитация, постреабилитационный персональный патронат.

Созданы рабочие группы по проведению мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих культур, разработаны планы обследования частного сектора по выявлению незаконных посевов, проводятся рейдовые мероприятия в летний период.

Профилактика наркомании, противодействие незаконному потреблению и обороту наркотических и психотропных веществ в Змеиногорском районе осуществляется при тесном взаимодействии всех органов и учреждений системы профилактики.

Змеиногорская межрайонная прокуратура обращает внимание жителей Змеиногорского района и г.Змеиногорска, что при наличии информации о местах произрастания дикорастущей конопли, необходимо сообщить об этом в Администрацию города Змеиногорска (тел. 838587 21570), Администрацию Змеиногорского района (тел. 838587 22401).

М.А. Вишнивецкая, помощник Змеиногорского межрайонного прокурора, юрист 3 класса

Змеиногорский вестник