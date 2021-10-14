Змеиногорск: «Дефицита нет»: в алтайском Минздраве ответили на жалобы о нехватке лекарств от COVID-19

12 Октября 2021 "Дефицита нет": в алтайском Минздраве ответили на жалобы о нехватке лекарств от COVID-19 В алтайском Минздраве заявили, что в регионе есть достаточный резерв препаратов для лечения от коронавируса. Ранее жители края не раз жаловались, что не могут получить от врачей нужные лекарства, сообщает «Банкфакс».

В конце сентября и начале октября многие жители Алтайского края рассказывали, что им и их родственникам отказывают в выдаче бесплатных лекарств от коронавируса, несмотря на положительный тест. Жалующиеся утверждали, что не могут получить препараты ни в стационаре, ни по рецепту лечащего врача. Звонки на горячую линию Минздрава также не помогли. По словам заболевших, сотрудники министерства порекомендовали приобретать лекарства за свой счёт из-за их дефицита в крае.

В ведомстве заявили, что необходимый запас лекарств сформирован как в ковидных госпиталях, так и в поликлиниках края. Речь идёт о препаратах для жаропонижающей, противовирусной и антикоагулянтной терапии при COVID-19. Чиновники призвали жителей края больше внимания уделять вакцинации, а не поиску проблем.

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Змеиногорский вестник