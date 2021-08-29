Змеиногорск: Дефицит медиков в Алтайском крае достиг почти 1,5 тыс. человек

25 Августа 2021 Дефицит медиков в Алтайском крае достиг почти 1,5 тыс. человек олее 660 врачей и почти 800 сотрудников среднего звена не хватает учреждениям здравоохранения Алтайского края. Дефицит ежегодно растет, сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

«Сегодня в отрасли работает более 8 тысяч врачей и около 22 тысяч средних медицинских работников. Дефицит кадров, рассчитанный на объемы медицинской помощи и прикрепленное население, составляет по врачам 661 человек, по среднему медицинскому персоналу — 789 человек. <…> В связи с тем, что 27% врачей и 17% среднего медперсонала — это лица пенсионного возраста, дефицит кадров ежегодно растет», — сказал Попов.

Он отметил, что наиболее востребованы терапевты, педиатры, анестезиологи, гинекологи, хирурги, неврологи и травматологи. Отмечается потребность в кадрах скорой медицинской помощи, фтизиатрической, патологоанатомической и судебно-медицинской служб.

«В период пандемии усилилась потребность в инфекционистах, пульмонологах и эпидемиологах. <…> Мы ежегодно увеличиваем приток молодых специалистов в отрасль, совершенствуем существовавшие ранее механизмы привлечения кадров и вводим новые. Однако отток превышает приток. Для Алтайского края в целом характерна миграционная убыль», — сказал министр.

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Змеиногорский вестник