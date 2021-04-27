Змеиногорск: Даты проведения ЕГЭ в 2021 году утвердили в России

23 Апреля 2021 Даты проведения ЕГЭ в 2021 году утвердили в России

Минпросвещения России и Рособрандзор утвердили даты проведения Единого государственного экзамена в 2021 году. Основной период ЕГЭ пройдет с 31 мая по 25 июня, резервные дни – с 28 июня по 2 июля, а дополнительный период намечен с 12 по 17 июля.

Как сообщает пресс-центр мэрии, распорядок сдачи будет следующим:

31 мая – литература и химия;

3 и 4 июня – русский язык;

7 июня – профильная математика;

11 июня – историю и физику;

15 июня – обществознание;

18 июня – биология и письменный экзамен по иностранному языку;

21 и 22 июня – устный экзамен по иностранному языку;

24 и 25 июня – информатика.

В комитете по образованию Барнаула отмечают, что с 2021 года изменилась продолжительность ЕГЭ по биологии – теперь у выпускников будет 3 часа 55 минут на сдачу экзамена.

ЕГЭ по информатике в этом году будет проводится в компьютерной форме. Экзамен сдается на компьютере, на котором нет доступа в интернет.

Амител

Змеиногорский вестник