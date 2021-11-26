Змеиногорск: Данные о 37 российских антиваксерах передали в прокуратуру и СК

24 Ноября 2021 Данные о 37 российских антиваксерах передали в прокуратуру и СК Территориальные органы Росздравнадзора в ноябре собрали материалы на 37 активных антиваксеров. Их данные переданы в прокуратуру и Следственный комитет, сообщают «Известия».

Больше всего нарушителей нашли в Карелии – сразу 18. Из Ростовской области передали восемь материалов, из Волгоградской области – пять. Также антиваксеры выявлены в Санкт-Петербурге, Якутии, Смоленской, Ленинградской и Томской областях.

Ранее Росздравнадзор поручил территориальным ведомствам сообщать об антиваксерах в Следственный комитет и прокуратуру. От региональных органов потребовали выявлять людей, которые активно распространяют «заведомо ложную информацию о вреде вакцинации» против COVID-19, а особое внимание уделять врачам-антиваксерам.

Наказывать антипрививочников будут по статье «Публичное распространение ложной общественно значимой информации, которая имеет тяжкие последствия». Мера наказания варьируется: штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей либо в размере заработной платы или иного дохода за восемнадцать месяцев; исправительные работы до одного года; принудительные работы или лишение свободы до трёх лет.

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Змеиногорский вестник