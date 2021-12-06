Змеиногорск: Да будет свет! В Змеиногорске начались работы по реконструкции уличного освещения

2 Декабря 2021 Да будет свет! В Змеиногорске начались работы по реконструкции уличного освещения Сегодня, компания выигравшая торги, ведет работы на улице Ленина.

До конца 2021 года подрядная организация должна завершить частичный ремонт уличного освещения на улицах Ленина, Волкова, 40 лет Октября, Фролова, Ползунова, Комсомольская, Подгорная, Горняков, К. Маркса, пер. Колыванский. Количество улиц определено с учетом имеющихся средств, необходимых на проведение работ и дальнейшую оплату электроэнергии. Ждем, когда у нас будет светло на улицах, и дети пойдут в школы и их школ не в глухой темноте, преследуемые собачьими сворами и спотыкаясь на дорогах, а по светлым и безопасным улицам!

Змеиногорский вестник