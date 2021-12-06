ГОРНЯК22 06.12.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Да будет свет! В Змеиногорске начались работы по реконструкции уличного освещения

Горняк22
9 часов Ago

2 Декабря 2021 Да будет свет! В Змеиногорске начались работы по реконструкции уличного освещения Сегодня, компания выигравшая торги, ведет работы на улице Ленина.
До конца 2021 года подрядная организация должна завершить частичный ремонт уличного освещения на улицах Ленина, Волкова, 40 лет Октября, Фролова, Ползунова, Комсомольская, Подгорная, Горняков, К. Маркса, пер. Колыванский. Количество улиц определено с учетом имеющихся средств, необходимых на проведение работ и дальнейшую оплату электроэнергии. Ждем, когда у нас будет светло на улицах, и дети пойдут в школы и их школ не в глухой темноте, преследуемые собачьими сворами и спотыкаясь на дорогах, а по светлым и безопасным улицам!

ГОРНЯК22 06.12.2021

ГОРНЯК22 06.12.2021

ГОРНЯК22 06.12.2021

Змеиногорский вестник

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Как современные технологии помогают раскрывать преступления — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Как современные технологии помогают раскрывать преступления — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
9 часов Ago
В сюжете программы Бийского телевидения "Участок 112" вы узнаете о работе следователя-криминалиста следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому...

Читать по теме:

ВТОПЕ: