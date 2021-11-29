Змеиногорск: ЦУР Алтайского края составил карту убойных пунктов для заготовки «домашнего» мяса

25 Ноября 2021 ЦУР Алтайского края составил карту убойных пунктов для заготовки "домашнего" мяса

Центр управления регионом составил карту убойных пунктов для сельскохозяйственного скота, на которых фермеры смогут законно заготовить «домашнее» мясо. Список боенских предприятий опубликовали на «Яндекс.Картах».

Яндекс.КартыЯндекс.Карты — транспорт, навигация, поиск мест

Согласно карте, индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые занимаются забоем скота, есть почти во всех районах региона, причём большая часть из них отдаёт мясо после забоя животного – они отмечены на карте синими метками. Не предоставляют давальческих услуг в основном мясопромышленные комбинаты – для них использованы красные метки.

Напомним, Управление ветеринарии Алтайского края прекратило выдавать ветеринарные сопроводительные документы на мясо скота забитого на частных подворьях с целью его продажи ещё с 1 октября 2021 года. Спустя несколько дней запрет отложили из-за многочисленных обращений фермеров и депутатов.

До 10 ноября в регионе действовала отсрочка. С 11 ноября по решению межведомственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии подворный убой запретили. Ветслужба больше не выписывает сопроводительные документы, если мясо идёт на реализацию. Для личного потребления скот можно забивать подворно.

С 1 ноября в Алтайском крае открылось восемь новых убойных пунктов и площадок – в Барнауле и Алейске, а также в различных районах края – в Павловском, Чарышском, Тюменцевском, Мамонтовском и Михайловском.

Амител

Змеиногорский вестник